LIVE Premier League (13u30): Weer tal van Belgen aan zet tijdens overvolle voetbalzaterdag

De achtste speeldag in de Premier League heeft heel wat in petto. Het burenduel tussen Liverpool en Manchester United bijt de spits af. Stopt Simon Mignolet de doelpuntenreeks van topschutter Romelu Lukaku? Ook om 16u staan er heel wat interessante affiches op het programma. Zo ontvangt Steven Defour met Burnley West Ham United, trekken onze landgenoten van Chelsea naar hekkensluiter Crystal Palace en gaat Laurent Depoitre met Huddersfield Town op zoek naar de drie punten tegen Swansea City. Bovendien krijgen Kevin De Bruyne en City in de eigen arena Stoke City over de vloer. Alsof dat nog niet volstaat komen ook onze Spurs-Belgen in actie. Tottenham krijgt het bezoek van AFC Bournemouth. Watford en Arsenal - met Christian Kabasele bij de thuisploeg - sluiten om 18u30 een overvolle voetbalzaterdag af.