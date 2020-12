LIVE. Premier De Croo: “Zodra vaccins beschikbaar zijn, zijn wij klaar om te vaccineren”

Zo verrassend normaal is het leven in Sydney nu corona er lijkt verdwenen

11:38 Terwijl bij ons het coronavirus nog voortdurend deel uitmaakt van onze dagdagelijkse realiteit, is in Australië de pandemie onder controle. En dat betekent dat het leven er zijn gewone gang kan gaan. In de winkelstraten van Sydney is het weer business as usual, bussen en treinen zitten vol, en op de terrasjes heerst een gezellige drukte. Welkom in het leven ná corona.