LIVE. Premier De Croo waarschuwt voor Kerstmisgolf: “Maak geen plannen waarmee we elkaar in gevaar brengen”

Antwerpse papa die hilarische Instagram­pa­gi­na maakte rond dochter gaat hele wereld rond: “In vijf dagen van 200 naar 40.000 volgers”

13:54 Kenny Deuss uit Antwerpen heeft de week van zijn leven. De jonge papa maakte - met de hulp van Photoshop - een hilarische pagina op Instagram waarop hij zijn dochtertje Alix (1,5) laat zien in allerlei gevaarlijke situaties. Nadat zijn verhaal zondag op HLN verscheen, gaat het nu de hele wereld rond. “Vannacht waren we nog op de Amerikaanse televisiezender Fox News te zien. In vijf dagen tijd gingen we van een 200-tal volgers naar meer dan 40.000", lacht hij.