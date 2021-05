LIVE. Premier De Croo na Overlegcomité: "Ommeslag van collectieve naar individuele verantwoordelijkheid”

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft vandaag beslist over het ‘Zomerplan’, het stappenplan met mogelijke versoepelingen voor de komende maanden. Daarbij zijn vijf richtdata van belang: 9 juni, begin juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september. De eerste, 9 juni, is meteen een belangrijke: dan mag de horeca ook binnen weer open. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) markeren deze versoepelingen een ommeslag: “Eens de meest kwetsbaren zijn gevaccineerd, stappen we over van collectieve naar individuele verantwoordelijkheid.” Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.