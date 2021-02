LIVE. Premier De Croo dempt opnieuw de verwachtingen - Raad van State handhaaft voorlopig verbod op niet-essentiële reizen

Belg van Most Wan­ted-lijst opgepakt in Verenigd Koninkrijk

13:23 In het Verenigd Koninkrijk is dinsdag een man opgepakt die in België een zware gevangenisstraf had opgelopen voor zedenfeiten en zowel op de Belgium's Most Wanted-lijst als de Europe's Most Wanted-lijst van Europol stond. Dat blijkt uit een persbericht van de federale politie. De man, Saliboko Yumbi, is woensdag voor het Londense Extradition Court verschenen, dat over zijn uitlevering zal beslissen.