LIVE. Premier De Croo: “Corona Safe Ticket is er niet voor de eeuwigheid” - Carnavalsparades in Rio en São Paulo uitgesteld

Het Overlegcomité heeft een akkoord bereikt over de invoering van een coronabarometer. Dat instrument moet met parameters en kleurcodes (rood, oranje en geel) meer voorspelbaarheid in de coronamaatregelen mogelijk maken. We starten in code rood vanaf 28 januari. In code rood blijven de regels voor de horeca hetzelfde. Enkel het sluitingsuur zal middernacht zijn in plaats van 23 uur. Vanaf 1 maart is een boosterprik verplicht voor een geldig Covid Safe Ticket (CST), ten laatste vijf maanden na tweede prik. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.