LIVE. “Positiviteitsratio stijgt sterk, dat is geleden van oktober” - België rondt trieste kaap van 22.000 doden

Eén jaar na corona-uit­braak in Milaan dreigt sociale ramp: “Mensen hebben geen geld en hebben moeite om de huur te betalen”

25 februari Milaan neemt één jaar na de eerste uitbraak van corona de draad weer op. De restaurants mogen opnieuw klanten verwelkomen op hun zonovergoten terrassen. Toch is niet alles peis en vree onder de Italiaanse zon. De naschokken van de coronapandemie zijn nog steeds voelbaar, en dan met name in de portemonnee. Robin Ramaekers van VTM NIEUWS trok door de straten van Milaan en maakte de balans op.