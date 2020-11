LIVE. ‘Politie zal waar nodig ook op Kerstmis aanbellen’ - Aantal nieuwe ziekenhuisopnamen daalt met een derde - VS keuren ‘Trumpmedicijn’ goed

Franse ex-president Sarkozy staat vanaf maandag terecht voor corruptie in afluister­af­fai­re

21 november De Franse ex-president Nicolas Sarkozy staat vanaf maandag terecht in Parijs in de zogenaamde afluisteraffaire. De intussen 65-jarige Sarkozy wordt ervan beschuldigd een poging te hebben ondernomen om geclassificeerde informatie af te troggelen van een hooggeplaatste rechter. In ruil zou hij hem een belangrijke post in Monaco hebben aangeboden.