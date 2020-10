LIVE. Politie sluit restaurant in Eupen na feestje met 60 mensen aan één lange tafel - Erasmusstudenten bouwen illegaal feestje in Leuven

Trump haalt tijdens rally in Michigan uit naar gouverneur Gretchen Whitmer: “Sluit haar op”

9:40 De Amerikaanse president Donald Trump ging tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Michigan flink tekeer tegen de democratische gouverneur Gretchen Whitmer en haar strenge coronamaatregelen. “Jullie moeten jullie gouverneur ertoe brengen dat ze haar staat opent”, riep Trump zaterdag naar zijn aanhangers in de stad Muskegon, een vingerwijzing naar de coronamaatregelen in de staat. “Sluit haar op!”, riepen zijn aanhangers vervolgens. Waarna Trump eraan toevoegde: “Sluit ze allemaal op.”