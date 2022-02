LIVE. Politie Ottawa arresteert activisten en belangrijke organisator ‘vrijheidskonvooi’

Code oranje gaat dan toch vannacht al in - Minister Verlinden: “Studenten willen vanavond toch al feesten”

Na evaluatie en overleg met de lokale besturen is beslist om het Koninklijk Besluit (KB) deze avond om middernacht te laten ingaan. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had eerder al laten weten daarvan voorstander te zijn. Gisteren liet haar kabinet verstaan dat het Koninklijk Besluit vandaag gepubliceerd zou worden, maar de maatregelen pas vrijdag in de loop van de dag zouden ingaan. Dat betekende dat er donderdagavond niet meer na klokslag 12 uur gefeest zou kunnen worden, omdat de horeca dan zou moeten sluiten. Daar is nu verandering in gekomen.

17 februari