LIVE. Poetin spreekt opnieuw dreigende taal - Kremlin waarschuwt dat het gastoevoer naar nog meer landen kan afsluiten

• Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties sprak in Moskou met de Russische president Vladimir Poetin over de oorlog in Oekraïne. Guterres riep daarbij op tot een onmiddelijk staakt-het-vuren. Na het gesprek verklaarde Poetin zich optimistisch over de onderhandelingen: “Ik hoop dat we zullen uitkomen op een positief resultaat.”