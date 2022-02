LIVE. Poetin beveelt leger nucleaire afschrikkingsmiddelen op scherp te zetten - Oekraïne en Rusland gaan onderhandelen bij grens Wit-Rusland - Oekraïne

• België stuurt intussen nog extra wapens naar Oekraïne. Op ‘VTM Nieuws’ had premier Alexander De Croo het zondag over 5.000 automatische geweren - in plaats van de eerder aangekondigde 2.000 - en 200 antitankwapens.

• Op verschillende plaatsen in Oekraïne vonden afgelopen nacht zware gevechten met Russische troepen plaats. Bij een aanval van de Russen werd volgens de Oekraïners een brandstofdepot geraakt door meerdere raketten . De vlammenzee was volgens ooggetuigen tot in Kiev zichtbaar.

