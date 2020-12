LIVE. “Pfizer-vaccin werkt wellicht ook tegen gemuteerd coronavirus” - Voor het eerst besmettingen op Antartica - VS overschrijden kaap van 18 miljoen besmettingen

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door Pfizer en BioNTech is naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam tegen de gemuteerde variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is opgedoken. Dat zegt BioNTech-topman Ugur Sahin. Intussen is het coronavirus ook opgedoken op Antartica: dat continent was tot nu toe als enige gespaard gebleven van de pandemie. De VS hebben dan weer de kaap van 18 miljoen besmettingen overschreden. In eigen land oordeelde het Overlegcomité vrijdag dat er van versoepelde maatregelen nog geen sprake kan zijn. Integendeel: er zal strenger worden toegezien op de coronaregels die momenteel van kracht zijn. Volg hier alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.