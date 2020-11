LIVE. Pfizer-vaccin voor 95 procent effectief: “Ook oudere mensen worden goed beschermd” - Willebroek trekt strengere avondklok in

Hernieuwde teststrate­gie: “Pas laten testen op zevende dag na hoogrisi­con­tact en niet vroeger”

12:13 Vanaf maandag 23 november gaat de nieuwe teststrategie in en zullen opnieuw ook mensen zonder klachten kunnen worden getest op Covid-19. Nieuw is dat wie een hoogrisicocontact had, zich pas op de zevende dag na dat contact zal moeten laten testen en dus niet meer op de vijfde dag, zoals vroeger. Voortaan is er verder een onderscheid tussen quarantaine en isolatie. Viroloog Steven Van Gucht lichtte een en ander toe op de persconferentie.