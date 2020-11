LIVE. ‘Pfizer-vaccin binnen 10 dagen in Britse ziekenhuizen’ - 998 coronapatiënten op intensieve zorgen - Vandenbroucke geeft richtdoel om uit de storm te raken

TV Sam Gooris gaat op z'n knieën en André Hazes vindt een fitness­maatje: herbekijk hier de tweede aflevering van ‘The Voice Senior’

27 november “Ik ga zelfs op m'n knieën zitten om je in mijn team te krijgen.” Sam Gooris (47) haalde in de tweede aflevering van ‘The Voice Senior’ alles uit de kast om Antwerpenaar Eddie in z’n team in te lijven, nadat die een straffe versie van ‘Billie Jean' van Michael Jackson had gezongen. En ook bij andere kandidaten was de strijd tussen de coaches soms hevig. Herbekijk hier alle optredens.