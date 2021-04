LIVE. Pfizer levert vanaf 31 mei ruim 730.000 dosissen per week - Aantal nieuwe overlijdens daalt licht in ons land

Showbizz Frank Dingenen nam z’n intrek in een assisten­tie­wo­ning: “Mijn huidkanker heeft me aan het denken gezet”

14:00 Vijf jaar geleden schreeuwde Frank Dingenen (70) het in interviews al uit: hij voelde zich eenzaam in zijn huis in Tervuren en hij verlangde ernaar om in een rusthuis te gaan wonen. Of naar een vorm van co-housing. Net voor de coronacrisis uitbrak, was het zover. De vroegere televisiester woont nu in een assistentiewoning in Asse, waar hij ook voor de animatie zorgt. “Ik ben de laatste persoon die zich zal vervelen.”