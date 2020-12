LIVE. Pfizer levert in januari minder vaccins aan ons land dan voorzien - Antwerpen breidt koopzondag tijdelijk uit

Opgelet voor sms-phis­hing over coronatoe­slag

11 december Er circuleren phishingberichten via sms en Whatsapp over de coronatoeslag voor kwetsbare gezinnen. Daarvoor waarschuwt het agentschap Opgroeien vandaag. De coronatoeslag, die automatisch via het Groeipakket - het kindergeld van weleer - wordt verdeeld, is een eenmalige premie voor kinderen uit een gezin met een beperkt inkomen en bedraagt 35 euro per kind.