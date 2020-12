LIVE. Pfizer en BioNTech werken aan nieuwe versie van hun vaccin dat niet bij temperaturen van -70 graden bewaard moet worden

De daling in de Belgische coronacijfers is bijna gestopt, zo blijkt vandaag opnieuw uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het vaccin is op komst, en bewoners en personeel van de woonzorgcentra zullen als eersten in ons land de prik krijgen. Toch zal het nog tot na de zomer duren vooraleer iedereen gevaccineerd is. In het Verenigd Koninkrijk is vandaag gestart met de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.