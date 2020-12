LIVE. Pfizer en BioNTech sussen vrees voor productietekorten - 100-tal jongeren troept samen in Namen

Ondanks hoopvolle indicatoren, heeft het coronavirus in ons land al aan meer dan 17.000 mensen het leven gekost. Het vaccin is echter op komst, en bewoners en personeel van de woonzorgcentra zullen als eerste in ons land gevaccineerd worden. Maar hoewel we in januari uit de startblokken schieten, zal de meerderheid van de bevolking deze zomer nog niet gevaccineerd zijn. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.