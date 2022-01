LIVE. Personeelsuitval dwingt ook De Lijn weer tot snoeien in aanbod - Pfizer en BioNTech starten klinische studie naar omikronvaccin

Politie start onderzoek naar feestjes in Downing Street, Johnson belooft “volledige samenwer­king”

Scotland Yard opent een onderzoek naar de feestjes die hebben plaatsgevonden in Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier. Dat bevestigt politiecommissaris Cressida Dick. Premier Boris Johnson staat al weken onder vuur vanwege onthullingen over feestjes in zijn ambtswoning tijdens de coronalockdowns. Het aantal feesten loopt ook op. Maandag nog meldde de Britse zender ITV dat Johnson een verjaardagsfeestje had met 30 genodigden tijdens de eerste lockdown.

14:49