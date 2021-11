LIVE. Persbriefing crisiscentrum: "Dankzij vaccins is vierde golf qua hospitalisaties en overlijdens niet te vergelijken met vorige golven”

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft verder stijgen. “Enkel in de tweede golf waren er nog hogere besmettingscijfers”, waarschuwde viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persbriefing van het Crisiscentrum. Hij toonde zich bezorgd over de situatie, maar benadrukte ook: “Dankzij de vaccins is de vierde golf qua hospitalisaties en overlijdens niet te vergelijken met vorige golven”. Dat er ingegrepen moet worden, daar lijken de meeste experten het wel over eens. Maar welke maatregelen er moeten komen, dat is een groot vraagteken. Lees al het nieuws over het coronavirus in deze liveblog.