LIVE. Peiling: Europeanen hebben minder vertrouwen in AstraZeneca-vaccin

Van Ranst: “‘Nieuwe’ coronavari­ant B.1.214 dook eind december al op in België”

21 maart Het laboratorium van de universiteit van Luik heeft gerapporteerd over een nieuwe variant van het coronavirus. De variant - B.1.214 of "Spike Insertion" - vertegenwoordigt ongeveer 4 procent van de besmettingen in België, of ongeveer evenveel als de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant. “Maar deze variant dook eind december al op in ons land”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).