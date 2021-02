LIVE. Overlijdens dalen met 21 procent, zaterdag slechts 25 sterfgevallen - Vandenbroucke vraagt geduld: “Niet uitsluiten dat AstraZenecavaccins later toch bij 55-plussers kunnen”

Langer interval tussen twee doses AstraZene­ca-vac­cin biedt betere bescher­ming

2 februari Het Oxford/AstraZeneca-vaccin, dat vorige week vrijdag groen licht kreeg van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), biedt betere bescherming als er meer tijd tussen het toedienen van beide doses is. Dat blijkt uit nieuwe studieresultaten die de universiteit van Oxford dinsdag publiceerde in een voorpublicatie in The Lancet. Bovendien biedt de eerste dosis vanaf 3 weken tot 3 maand na de toediening 76 procent bescherming.