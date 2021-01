LIVE. Overlegcomité verbiedt niet-essentiële reizen naar buitenland - kappers kunnen heropenen op 13 februari

New Jersey Bankover­val­ler krijgt nieuw proces wegens vergelij­king met Jack Nicholson in ‘The Shining’: “Te sensatio­neel”

16:28 Een veroordeelde bankovervaller in de VS krijgt een nieuw proces. Reden? Om zijn pleidooi kracht bij te zetten toonde de aanklager een foto van acteur Jack Nicholson die als razende met een bijl tekeer gaat in de horrorklassieker ‘The Shining’. Ongeoorloofd, oordeelt het hooggerechtshof van de staat New Jersey. De feiten zelf dateren van 2014.