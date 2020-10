LIVE. Overlegcomité over strengere maatregelen van start, “avondklok ligt op tafel” - Vlaamse contacttracing voelt stijgende cijfers en zet nu ook sms’jes in

Geen debat, wel ‘vragenuur­tje’: Trump zegt dat pandemie bijna voorbij is, Biden levert vooral kritiek

8:40 De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond in een zogenaamde "town hall meeting", een vragenuurtje, gezegd dat de coronapandemie in de Verenigde Staten vrijwel voorbij is. Terwijl de president geprikkeld zijn aanpak van de corona-epidemie verdedigde, kreeg hij in het gelijktijdige vragenuur van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden het verwijt dat hij "niets" heeft gedaan om het virus te stoppen.