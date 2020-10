LIVE. Overlegcomité opnieuw bijeen, coronacommissaris: "Nodig om sterke maatregelen te nemen en dat moet vandaag gebeuren”

“Verdachte mesaanval Nice is 21-jarige Tunesiër” - Ook arresta­ties in Lyon en Parijs - President Macron mobili­seert extra militairen

29 oktober Een man heeft in de basiliek Notre Dame in het centrum van Nice mensen met een mes aangevallen. Daarbij vielen volgens de politie zeker drie doden en raakten verschillende mensen gewond. Volgens burgemeester Christian Estrosi riep de dader de hele tijd ‘Allah Akbar’. Volgens de politie is bij de aanval een vrouw onthoofd, meldt persagentschap Reuters. Ook in verschillende andere Franse steden werden incidenten gemeld. In Lyon en Parijs werden gewapende mannen gearresteerd, en in Avignon werd een man doodgeschoten door de politie nadat hij voorbijgangers had bedreigd met een mes, maar dat zou niets met terreur te maken hebben. Ook in Jeddah in Saoedi-Arabië werd een man aangevallen met een mes. Daar werd de dader opgepakt. Herlees hieronder het verloop van deze dag.