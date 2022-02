LIVE. Overlegcomité komt vrijdag samen - Marokko heropent luchtruim na maandenlange sluiting - Israël laat coronapas bijna volledig los

Hele stad al week gegijzeld door blokkade van truckers: burgemees­ter Ottawa kondigt noodtoe­stand af na aanhoudend protest tegen coronamaat­re­ge­len

Na een week van protest tegen de coronamaatregelen en een vaccinatieplicht in de Canadese hoofdstad Ottawa heeft burgemeester Jim Watson de noodtoestand afgekondigd. De maatregel is nodig wegens het "ernstige gevaar en de bedreiging voor de veiligheid van de inwoners" die het aanhoudende protest vormen, klinkt het zondag in een mededeling. De stad heeft meer steun nodig van andere gemeenten en van de regering.

8:33