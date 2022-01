LIVE. Overlegcomité komt vrijdag opnieuw samen

Showbizz Johnny de Mol neemt het op voor z’n tante Linda: “Jeroen Rietbergen is een ongelofe­lij­ke klootzak”

Johnny de Mol (43) heeft Jeroen Rietbergen (50), de intussen ex-vriend van z’n tante Linda (57), “een ongelofelijke klootzak” genoemd. Die uitspraak kwam er nadat Rietbergen heeft toegegeven dat hij seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij ‘The Voice of Holland’. “Het is een lul-de-behanger (Nederlands woord voor een stommeling, red.). Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat we van hem houden”, zei hij geëmotioneerd in z’n talkshow ‘HLF8'.

