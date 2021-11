LIVE. Overlegcomité komt morgen al samen: “Wachten betekent nog meer miserie”

Woon. Dit huis lijkt niet alleen op een bunker, maar is er echt een (en je kunt er logeren)

Huizen met een gesloten voorgevel worden vaak smalend een bunker genoemd. De eigenaar van deze woning in Richelle in de provincie Luik heeft daar geen enkel probleem mee, want zijn huis is ook echt een bunker. Of toch een deel ervan. Wie nog op zoek is naar een origineel logeeradresje kan zijn zoektocht staken, want het wordt verhuurd als vakantiewoning.

14:40