LIVE. Overlegcomité buigt zich namiddag over strengere regels voor terugkerende Belgen

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft dalen, net als de ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens per dag. Dat blijkt deze ochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ons land gaat de genetische ­evolutie die het coronavirus doormaakt structureel in kaart brengen. Dat wordt cruciaal om te vermijden dat het virus via mutaties ontsnapt aan het vaccin. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.