LIVE. Overlegcomité bespreekt volgende week opheffen van verbod op amateursportwedstrijden - Na VS wil ook EU praten over opzijschuiven patenten coronavaccins

Prijs van ijzererts naar record door grote vraag uit China

16:24 De prijs van ijzererts is op de grondstoffenmarkt opgelopen tot een recordhoogte. Vooral in de weer op stoom komende Chinese economie is er namelijk veel vraag naar ijzer en staal. Tegelijkertijd heeft de mijnbouwsector moeite om al het erts te leveren, wat de prijzen verder opdrijft.