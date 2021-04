LIVE. Opnieuw recordaantallen coronadoden en -besmettingen in India

Vrouw op straat doodgescho­ten in Oslo

28 april In het centrum van de Noorse hoofdstad Oslo is een vrouw op straat doodgeschoten. De politie deelde mee dat de feiten zich woensdagochtend voordeden. De vermoedelijke dader werd korte tijd later gevat, in een auto die de stad uitreed. Een vuurwapen, naar alle waarschijnlijkheid het wapen dat gebruikt werd bij de feiten, werd in beslag genomen.