LIVE. Opnieuw meer dan 500 Covidpatiënten op intensieve zorgen - Nederlandse grenzen weer beperkt open

FBI sluit terroris­tisch motief ontplof­fing Nashville uit

4:58 Drie maanden na de explosie op eerste kerstdag in Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft de FBI terrorisme als motief uitgesloten. De man die de aanslag uitvoerde werd "gedeeltelijk gedreven door een totaal van stressfactoren in het leven", waaronder paranoia en "verschillende excentrieke complottheorieën", zei de Amerikaanse federale politiedienst vandaag in een verklaring.