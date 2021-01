LIVE. Oostenrijk verlengt lockdown tot 7 februari

Armin Laschet verkozen tot nieuwe voorzitter van partij bondskanse­lier Angela Merkel

16 januari Armin Laschet wordt de nieuwe leider van de Duitse christendemocraten, de partij van bondskanselier Angela Merkel. De centrumkandidaat, die vandaag nog premier is van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, kreeg zaterdag tijdens een online partijcongres de steun van een meerderheid van de ruim 1.000 partijafgevaardigden. Of de nieuwe CDU-leider tegelijk de kandidaat-kanselier wordt, is echter nog geen uitgemaakte zaak, maar Laschet zit nu alvast in poleposition.