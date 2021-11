LIVE. Oost-Vlaanderen verbiedt de komende vier weken fuiven en andere gelegenheidsfeesten - Vaccinontwikkelaar: “Corona is geen ziekte meer voor gevaccineerden”

De Sutter wil wantoestan­den in pakjessec­tor aanpakken via aanpassing postwet: “Daens-toestanden”

Minister van Post Petra De Sutter (Groen) komt met een wetsvoorstel om de pakjessector te hervormen, naar aanleiding van de wantoestanden bij onder meer PostNL. “We moeten zorgen dat de lat hoog genoeg gelegd wordt qua voorwaarden voor de mensen die in deze boomende sector van e-commerce werken”, zegt De Sutter. “Het aantal online bestellingen neemt enorm toe. Maar het wordt hoog tijd dat we het ook gaan reguleren. Dat is duidelijk onvoldoende het geval op dit moment.” Na invallen bij PostNL maandag was er dinsdag een inval in het depot van pakjesbezorger DPD in Lummen. Ook daar werden verschillende sociaalrechtelijke inbreuken vastgesteld, bevestigt het arbeidsauditoraat Antwerpen, afdeling Hasselt.

16:55