LIVE. Oost-Vlaanderen onderzoekt bijkomende coronamaatregelen - Wallonië plant tien nieuwe vaccinatiecentra

Showbizz Zo gaat het nog met voormalige kindster 'Heintje' Simons: "De manier waarop mijn moeder stierf ... Dat was mensonwaar­dig”

Amper elf was Heintje toen hij doorbrak met ‘Mama’. Het bleek het startschot van een internationale carrière met zo’n zestig miljoen verkochte platen. “Op mijn veertiende had ik van de wereld gezien wat de meeste in geen honderd jaar zien”, klinkt het. In Primo blikt hij terug op z’n carrière én kijkt hij vooruit, naar de toekomst. “Vóór het zielig wordt, wil ik de eer aan mezelf houden..”

16:00