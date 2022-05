LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky vraagt om meer internationale druk op Rusland - Al 13 journalisten Oekraïne uitgezet

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky verlopen de onderhandelingen over de evacuatie van gewonde Oekraïense strijders in de Azovstalfabriek in Marioepol moeizaam. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft in een gesprek met zijn Russische evenknie aangedrongen op een onmiddellijk staakt-het-vuren. In Kiev begint woensdag het eerste proces vanwege oorlogsmisdaden sinds de Russische invasie in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.