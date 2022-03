LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky spreekt Amerikaanse Congres toe en krijgt staande ovatie

Grootste aardappel ter wereld is in feite geen aardappel, blijkt uit DNA-test

Een echtpaar uit Nieuw-Zeeland geloofde dat ze de grootste aardappel ter wereld hadden opgegraven in de tuin van hun kleine boerderij in de buurt van Hamilton, op het Noordereiland van het land. Hun droom veranderde echter in puree, nadat Guinness World Records had geschreven dat uit een DNA-test was gebleken dat hun gigantische aardappel helemaal geen aardappel bleek te zijn.

