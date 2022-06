LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky: Rusland zal offensief intensiveren - Weinig beweging frontlinie Sjevjerodonetsk

IN BEELD. Niels Destadsba­der speelt zijn padelveld in met BV-vrien­den: “Conner Rousseau kan niet tegen zijn verlies, ik heb hem maar laten winnen”

Rackets in de aanslag, een horde fans en pintjes (en water) in de coulissen. En dan een opslag op zijn eigen padelveld. “Dit voelt ongelofelijk goed.” Niels Destadsbader (33) liet zijn langgekoesterde droom in vervulling gaan bij de officiële opening van Viva Padel. Gesterkt door Andy Peelman (38) nam Destadsbader het op tegen Conner Rousseau (29) en Elke Clijsters (37). Het was boven de dertig graden, maar er werd gepadeld of hun leven ervan afhing. Of de gastheer ook mocht winnen? “Laat ons zeggen dat ik een gentleman ben geweest...”, lacht Niels.

19 juni