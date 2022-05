LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky hekelt “nieuwe terreur” van Rusland - Burgemeester Marioepol waarschuwt voor uitbraak infectieziekten

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigt Rusland van “nieuwe terreur”. Het gaat volgens hem om “zinloze, barbaarse aanvallen” met raketten en mortieren. Dat zei hij zaterdag in een videotoespraak. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.