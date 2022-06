LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky bezoekt soldaten aan het front - Buurlanden Servië blokkeren bezoek Lavrov

Zondag zijn opnieuw explosies in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, waargenomen. Ook in verschillende andere Oekraïense steden ging in de nacht van zaterdag op zondag het luchtalarm af. De Russische president Vladimir Poetin dreigt met meer aanvallen op “nieuwe doelwitten” als het Westen langeafstandsraketten aan Oekraïne levert. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.