LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky beschuldigt Rusland van “massamoord op burgers”

Artsen zonder Grenzen biedt excuses aan voor foto van verkracht meisje

Na hevige kritiek verwijderde ngo Artsen zonder Grenzen maandag foto’s van haar website uit een fotoreportage over ontheemde vrouwen in de provincie Ituri in de Democratische Republiek Congo. Op de beelden stond onder andere een 16-jarig meisje dat verzorgd werd in een centrum van AzG nadat ze verkracht was door drie gewapende mannen. Het kind was herkenbaar en bovendien werd ook haar voornaam vermeld.

26 mei