LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zeker 4 burgerdoden door luchtaanval in Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk - Frankrijk, Duitsland en Italië willen Oekraïne onmiddellijk kandidaat-lidmaatschap EU verlenen

Test Aankoop stelt zich burgerlij­ke partij in onderzoek naar Ferrero-fa­briek

De consumentenorganisatie Test Aankoop stelt zich burgerlijke partij in het onderzoek naar de salmonellabesmettingen in de Ferrero-fabriek in Aarlen. Meer dan twee maanden geleden werd de fabriek gesloten omdat mensen ziek waren geworden nadat ze Kinder-chocolade uit de fabriek hadden gegeten. Ondertussen is duidelijk dat zeker 62 besmettingen in België aan de fabriek zijn gelinkt.

11:51