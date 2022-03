LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VN hebben dood van 726 burgers geregistreerd waarvan 42 kinderen

Wat u moet weten om mee te zijn:

• Het Oekraïense leger zou tegenaanvallen hebben uitgevoerd in Irpin, Bucha en Hostomel, meldt ‘The Washington Post’. Het gaat om door de Russen fel belegerde plaatsen vlak bij Kiev. Ook zouden de Oekraïense strijdkrachten terugslaan in Cherson, de enige stad die sinds de start van oorlog op 24 februari in Russische handen is.

• Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag doet vandaag uitspraak in een zaak van Oekraïne tegen Rusland. Het gaat over de rechtvaardiging van Rusland om het buurland binnen te vallen.

• Amerikaanse media melden dat president Joe Biden woensdag meer militaire steun aan Oekraïne zal toezeggen. Het zou onder meer gaan om antitankwapens en luchtafweergeschut. Volgende week donderdag zal de Amerikaanse president aanwezig zijn op een NAVO-top in Brussel. In Rusland is hij niet langer welkom.

• Rusland houdt patiënten en medisch personeel gegijzeld in een ziekenhuis in Marioepol. Dat stelt Pavlo Kyrylenko, het hoofd van de regionale administratie van Donetsk. “Russische soldaten verplichtten ook zo’n 400 omwonenden om naar het hospitaal te komen.”