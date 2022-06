LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russische troepen boeken terreinwinst in Sjevjerodonetsk - NAVO-chef: oorlog kan nog jaren duren

Symboli­sche grens: bitcoin duikt voor het eerst in anderhalf jaar tijd onder de grens van 20.000 dollar

De bitcoin heeft verder aan waarde verloren en is zaterdag rond 10.00 uur onder de 20.000 dollar (omgerekend zo’n 19.000 euro) gezakt. Dat is voor het eerst in anderhalf jaar tijd. Sinds het begin van dit jaar is de waarde van de belangrijkste digitale munt flink gedaald, maar de afgelopen week was sprake van een crash.

18 juni