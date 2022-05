LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Russische oorlog in Oekraïne gaat derde fase in”, zegt Kiev

Twitter grote verliezer op aandelen­beurs, techaande­len verder wel erg in trek

Twitter was vandaag een grote verliezer op de Amerikaanse aandelenbeurzen, maar techaandelen waren over de gehele linie wel behoorlijk in trek. De koersval van Twitter van bijna 10 procent kwam doordat Tesla-topman Elon Musk via het gelijknamige socialmediaplatform liet weten de overname van Twitter “tijdelijk” op pauze te zetten. Dat andere aandelen juist fors in waarde stegen, was omdat de rentevrees bij beleggers enigszins afnam.

