LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russisch leger trekt volgens Britse inlichtingendiensten op richting oostelijke stad Izjoem

Russische soldaten vernielden Oekraïense school, maar lieten ook antioor­logs­bood­schap­pen achter: “Oekraïners en Russen zijn één volk, we willen vrede”

Toen de Oekraïense strijdkrachten begin maart Katyuzhanka, een dorpje ten noorden van Kiev, heroverden, troffen ze de lokale school helemaal vernield aan. Het meeste schoolmateriaal was gestolen en alles wat de Russen niet hadden meegenomen, hadden ze kapotgemaakt. De speelplaats was omgebouwd tot een geïmproviseerde begraafplaats en in het voetbalveld bevonden zich diepe loopgraven. In de klaslokalen stonden dan weer boodschappen op de krijtborden geschreven, ondertekend door “de Russen”. “Leef in vrede, zorg voor jezelf” en “Oekraïners en Russen zijn één volk”, stond er onder meer te lezen.

12:30