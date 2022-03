LIVE OORLOG OEKRAÏNE. President Biden omschrijft Poetin als “slachter” - Opnieuw zware gevechten in Marioepol

Bezoek van Biden aan ons land zit erop, Amerikaan­se president is rond 12.00 uur vertrokken naar Polen

Vandaag heeft de Amerikaanse president Joe Biden (79) zijn laatste uren doorgebracht in ons land. De president landde woensdagavond omstreeks 21.00 uur in Melsbroek en woonde gisteren een top van de NAVO, de Europese Unie én de G7 bij. De Air Force One vertrok iets voor 12.00 uur vanop de militaire luchthaven van Melsbroek naar Polen, Bidens volgende bestemming.

25 maart