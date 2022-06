LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Poolse premier: "We hebben niet genoeg gedaan voor Oekraïne”

Els Clottemans 16 jaar na parachute­moord vrijgela­ten: “Ze probeert haar leven terug op orde te brengen”

Els Clottemans, in 2010 door het assisenhof in Tongeren tot dertig jaar cel veroordeeld voor de parachutemoord op haar liefdesrivale, is sinds vrijdag vrij onder elektronisch toezicht. Dat bevestigt haar advocate Katrien Van der Straeten. “Ze probeert haar leven terug op orde te brengen, en is heel dankbaar dat ze die kansen krijgt.” Jef Vermassen, advocaat van de nabestaanden, vindt de vrijlating “pijnlijk”.

