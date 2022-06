LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Poolse premier: “We hebben niet genoeg gedaan voor Oekraïne” - Biden wil Oekraïne helpen met graanexport

“Het leek een centje in haar slokdarm, maar ze lag drie weken op intensieve.” 7 keer meer incidenten met knoopbatte­rij­en

Elissa (2,5) lag drie weken op intensieve zorg in het UZ Gent. Een knoopbatterij had zwarte gaten gebrand in haar slokdarm en luchtpijp. Het was kantje boord. Kindergastro-enterologen zien zulke incidenten vaker en waarschuwen: “Brandt zo'n batterij een gat in een bloedvat, dan duurt het geen 2 seconden.”

4:24